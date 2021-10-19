Dolar piyasalarda rekor tazelemeye devam ediyor

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybını haftanın ikinci gününde de sürdürüyor. Dolar/TL, zirvesini 9,37'nin üzerine taşırken, euro/TL de 10,9199 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İşte rekor serisinin devam ettiği piyasalarda son durum...

Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 9,3716 seviyesi ile yine zirveyi gördü. Kur saat 08.35 itibarıyla 9,3505 dolaylarında işlem görüyor.

EURO DA 11 LİRAYA DAYANDI

Dolar gibi tarihi seviyelerini gören euro/TL'de de 10,91 seviyesi aşıldı. Kur bu sabah saatlerinde 10,9199 rekor kırdı.

Euro/TL saat 08.37 itibarıyla 10, 8961 dolaylarında değerleniyor.

Kaynak: Karar