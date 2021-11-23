Dolar kurunda son durum
Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Ekonomi gündemini takip edenler dün akşam dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından kurdaki son durumu merak edip araştırıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? İşte 11 lira 50 kuruş sınırına kadar ulaşan dolar TL kuru...
Ekonomi 23.11.2021, 09:04
Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Kasım dolar kuru 11 lira 41 kuruş sınırında seyrediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor kıran dolar, ABD Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen açıklamalarla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla birlikte dolar kuru yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün dolar ne kadar? İşte güncel dolar TL kuru...
DOLAR NE KADAR OLDU?
23 Kasım 2021 Salı günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 11 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
ALIŞ: 11,3640
SATIŞ: 11,4642
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 11,3853
EN YÜKSEK: 11,4274
EN DÜŞÜK: 11,3603
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7