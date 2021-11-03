Dolar kurunda son durum

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden 20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınan Naci Ağbal'ın Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olmasının ardından 9,46'ya kadar düştü.

Ancak Ağbal'a ilişkin durumun rutin bir uygulama olduğunun anlaşılması sonrasında kur yeniden 9,60 seviyelerine çıktı. Dolar/TL bu sabah 9,64'ün üzerini gördü. Kur şu an 9,63 seviyelerinden ilkem görüyor.

Euro/TL ise 11,16'dan el değiştiriyor.