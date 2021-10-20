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Dolar kurunda son durum

Geçen haftadan beri tarihi zirveye ulaşarak rekor kırmaya devam eden dolar kuru 20 Ekim 2021 Çarşamba günü şu dakikalarda 9,30 seviyesinde işlem görüyor.

Ekonomi 20.10.2021, 09:24 20.10.2021, 09:29
Dolar kurunda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 21 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor.

Dolar şu dakikalar 9,30, dolar endeksi 93,70, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 442,34 puan seviyesinde bulunuyor.

Bugün küresel piyasalar Kanada, Euro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, Çin'de en düşük kredi faiz oranını bekliyor.

TCMB'nin Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine indirilmişti.

#Dolar #20 ekim
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