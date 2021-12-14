Dolar kurunda son durum

İlerleyen saatlerde dolar yükselişini devam ettirerek 09:05 itibariyle 14,13 TL'den işlem görüyor.

Dün haftaya sert yükselerek başlayan dolar, 14,56 TL'ye kadar yükselmişti. Merkez Bankası müdahalesi ve ekonomi toplantısı ile, gün sonunda 13,85 TL'ye düşen dolar, sabahın ilk saatlerinde yeniden yükselişe geçerek 13,95 TL'den işlem görüyor.