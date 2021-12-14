Dolar kurunda son durum
Dün haftaya sert yükselerek başlayan dolar, 09:05 itibariyle 14,13 TL'den işlem görüyor.
Ekonomi 14.12.2021, 09:45
İlerleyen saatlerde dolar yükselişini devam ettirerek 09:05 itibariyle 14,13 TL'den işlem görüyor.
Dün haftaya sert yükselerek başlayan dolar, 14,56 TL'ye kadar yükselmişti. Merkez Bankası müdahalesi ve ekonomi toplantısı ile, gün sonunda 13,85 TL'ye düşen dolar, sabahın ilk saatlerinde yeniden yükselişe geçerek 13,95 TL'den işlem görüyor.
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parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8