Dolar kuru bugün ne kadar?

Birçok sektörü yakından ilgilendiren son dakika döviz kurları verileri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar, 13,5625 TL'den fiyatlanırken, euro ise 15,5202 TL seviyelerinde hareket ediyor. Öte yandan küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen hamleler sonrası karışık seyir bu hafta da devam ediyor. İşte piyasalarda son durum...

Geçen hafta açıklanan ABD'ni güçlü istihdam verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sürpriz şahinleşen açıklaması piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıkılaşan para politikasının etkisiyle baskılanan dolar küresel piyasalarda yatay seyir izliyor.

Son kapanışını 13,5631 TL'den yapan Dolar/TL kuru, yeni hataya 13,5625 TL'den başladı.

Geçtiğimiz haftayı 15,5182'den kapatan Euro ise, 15,5202 TL seviyesinden fiyatlanıyor.