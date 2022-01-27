Dolar kuru bugün ne kadar?

Serbest piyasada 13,6250 liradan alınan dolar 13,6270 liradan satılıyor. 15,3050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5700 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3280 lira olmuştu