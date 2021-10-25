Dolar haftaya rekorla başladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 16’ya çekmesinin ardından Dolar ve Euro tırmanışa geçmişti.

Dolar/TL kuru 9,66’yı görerek tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 9,61’den kapatmıştı.

Euro/TL kuru ise 11,25’in üzerini görmüş, piyasalar kapanırken 11,19 seviyesinde işlem görmüştü. Gram altın da döviz kurundaki yukarı yönlü seyirden etkilenmiş ve satışı 561 TL’den gerçekleşmişti.



Şu sıralar dolar 9,74’ten Euro ise 11,36’dan işlem görüyor.