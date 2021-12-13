Dolar haftaya rekorla başladı

Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.

BU HAFTA FED VE TCMB TOPLANTISI VAR

Merkez Bankası bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.