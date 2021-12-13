Dolar haftaya rekorla başladı
Dolar yeni haftanın ilk gününde döviz piyasalarında 14,07'den işlem görüyor. 13 Arlaık'ta 14,07 TL'ye kadar çıkan dolar, 14 TL üzerinde seyrine devam ediyor.
Ekonomi 13.12.2021, 10:01 13.12.2021, 10:06
Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.
BU HAFTA FED VE TCMB TOPLANTISI VAR
Merkez Bankası bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek.
Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.
Kaynak: AA
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Galatasaray
|15
|23
|9. Adana Demirspor
|16
|23
|10. Karagümrük
|16
|22
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|16
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8