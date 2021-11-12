Dolar günü rekorla tamamladı

Dün, zirve rakamı gören dolar, güne yükselişle başladı.

9,95 TL tarihi rekorunu kıran dolar yükselişini devam ettirdi.

Sabah 7:00 saatlerinde 9,98 TL'yi gören dolar günü 9,96 TL'den tamamladı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: