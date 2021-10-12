Dolar günü rekorla kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ

SALI

İSTANBUL Alış Satış Alış Satış

ABD Doları 8,9620 8,9630 9,0260

9,0270

Avro 10,3780 10,3790 10,4170

10,4180

Sterlin 12,1850 12,2350 12,2180

12,2680

İsviçre Frangı 9,6830 9,6890 9,7030 9,7120

ANKARA

ABD Doları 8,9330 8,9930 8,9970

9,0570

Avro 10,3390 10,4090 10,3780

10,4480

Sterlin 12,1350 12,3350 12,1680

12,3680