Dolar günü 9,70 TL'den tamamladı

Yurt içi piyasalarda haftanın ve günün en önemli verisi olan ekim ayı enflasyon verisi yıllık yüzde 19,89 ile yüzde 20'nin üzerindeki beklentilerin altında kaldı.

Veri öncesinde 9,67'ye kadar tırmanan dolar/TL günü 9,70 TL'den, euro/TL de 11,21 TL'den tamamladı.