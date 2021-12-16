Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde rekor kırmaya devam eden dolar/TL, 15 lirayı geçti. Euro/TL ise 17 liranın üzerine çıktı. Dün açıklanan FED'in faiz kararı sonrası dolar güne rekorla başladı.

Benzer grafiklerle euro/TL'de de 17 lira sınırı geçildi ve 17,27 görüldü.

Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor.

Fed sonrası küresel piyasalarda Dolar, 16 ayın zirvesini test etti

Fed'in dün salgın hastalık döneminde başlatılan tahvil alım programını Mart ayında durduracağını açıklamasının ardından kaydettiği kısa süreli kazanımları geri verdikten sonra soluklanırken yatırımcılar diğer başlıca merkez bankalarından gelecek para politikası açıklamalarını izliyorlar.

Fed'in para politikası kararının ardından 16 ayın zirvesi 96.938'i test eden ve sonrasında

96.296 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi en son 96.391 seviyesini kaydetti.

Dolar karşısında euro dün yüzde 0.25, pound yüzde 0.27, riske duyarlı Avustralya doları ise yüzde 1 yükseldi. Yatırımcılar bugün ilerleyen saatlerde gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiliz Merkez Bankası'nın (BOE) toplantıları bekleniyor.

Kaynak: Memurlar