Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 11 Şubat tarihinde 13,5190 liradan, avro 15,3970 liradan günün açılışını yaptı.
Ekonomi 11.02.2022, 09:49
Önceki gün 13,54'ten kapanan dolar/TL yeni günde 13,51, kapanışta 15,42 olan avro/TL ise 15,39'dan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5190 liradan, avro 15,3970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5170 liradan alınan dolar 13,5190 liradan satılıyor. 15,3950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5430 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4220 lira olmuştu.
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|25
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Boluspor
|21
|28
|11. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|23
|31
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|23
|16
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Villarreal
|24
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Celta Vigo
|24
|31
|10. Rayo Vallecano
|22
|31
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|24
|19
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11