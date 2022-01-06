Dolar güne nasıl başladı?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Döviz kurları yeni yılın ilk haftası yüzde 2 yükseldi.

Dün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Fed tutanakları ışığında erken faiz artırımı ihtimalinin artmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşandı.

NTV