Dolar güne nasıl başladı?
Dolar/TL 13,66 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,48'lerde seyrediyor.
Ekonomi 06.01.2022, 10:25 06.01.2022, 10:27
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları yeni yılın ilk haftası yüzde 2 yükseldi.
Dün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı.
Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.
Fed tutanakları ışığında erken faiz artırımı ihtimalinin artmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşandı.
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Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
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|2. Konyaspor
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|3. Başakşehir
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|4. Fenerbahçe
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|32
|5. Hatayspor
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|6. Adana Demirspor
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|30
|7. Beşiktaş
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|8. Alanyaspor
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|9. Gaziantep FK
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|10. Galatasaray
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|11. Karagümrük
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|12. Sivasspor
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|13. Kayserispor
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|14. Giresunspor
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|15. Antalyaspor
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|16. Altay
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|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
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|19. Göztepe
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|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Ümraniye
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|2. Ankaragücü
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|36
|3. Erzurumspor
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|4. Bandirmaspor
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|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
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|Takımlar
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|P
|1. Man City
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|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
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|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
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|23
|14. Osasuna
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|22
|15. Mallorca
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|20
|16. Getafe
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|17. Elche
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|16
|18. Deportivo Alaves
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|16
|19. Cádiz
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|20. Levante
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