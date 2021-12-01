Dolar güne nasıl başladı?

Türk lirası hafta başından bu yana ise yüzde 9 değer kaybıyla en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken Peru solü yüzde 0,53 değer kaybıyla ikinci sırada yer alıyor.

Dün gece 13.95 lirayı gören dolar Çarşamba gününe 13.58 liranın üzerinde başladı. Euro ise 15.37 liranın üzerinde seyrediyor. Gram altın güne 775 liranın üzerinde başlarken, çeyrek altın 1268 liradan satılıyor.