Dolar, euro ve altın yine rekor kırdı
Yarın açıklanacak faiz kararı öncesi dolar/TL 10,64'e, euro/TL 12,04'e, altının gram satış fiyatı da 637 liraya çıktı.
Ekonomi 17.11.2021, 17:30
Merkez Bankası yarın merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay 200 baz puan indirime giden Merkez'in bu ay da indirime devam edeceği beklentisi nedeniyle TL'de değer kaybı yaşanıyor, döviz ve altın rekor üstüne rekor kırıyor.
Cuma günü 10 lira sınırını aşan ve haftaya 10.08'den başlayan dolar, dün günü 10.27'den tamamladı. Yükselişini yeni güne taşıyan dolar, bugün 10,50 sınırını da aştı. Kur saat 17.20 itibarıyla 10,64'le rekor tazeledi. Aynı dakikalarda euro 12,04'le, gram altın ise 637 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.
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|13. Southampton
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|19. Newcastle
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|20. Norwich City
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|Takımlar
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|2. Real Madrid
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|27
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