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Dökülüyorlar ama israf olmuyorlar

Kuraklıktan etkilenen yerlerden biri de Konya'nın Bozkır ilçesi. İlçede yetersiz yağış nedeniyle dallardan dökülen elmalar israf edilmeyip meyve suyu üretim tesislerine gönderiliyor.

Ekonomi 29.10.2021, 01:37
Dökülüyorlar ama israf olmuyorlar

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor. Yağışların az olması nedeniyle yeterli büyüklüğe ulaşamayan ve "döküntü" olarak nitelendirilen elmaların oranı da arttı.

Yaklaşık 25 bin ton elma üretiminin olduğu Konya'nın Bozkır ilçesinde, bu yıl üretilen elmaların yaklaşık 8 bin tonu "döküntü" düzeyinde kaldı.

Bozkır ilçesine bağlı mahallelerden ve komşu ilçelerden getirilen "döküntü" olarak nitelendirilen elmalar, ilçede bulunan merkezlerde toplanıyor. Elmaların daha sonra meyve suyu üreten fabrikalara ulaştırılarak, meyve suyuna dönüşmesi sağlanıyor.

Bozkır'da döküntü elma toplayan Ali Cebeci, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır döküntü elma alımı işini yaptığını söyledi.

Köylülerin bahçelerinden topladıkları elmaları alım merkezlerine getirdiğini ifade eden Cebeci, "Biz de bu elmaları alıp değerlendiriyoruz. Yaptığımız bu işle dökülen ve toprağa düşecek elmaları çürümeden değerlendirip, meyve suyu olmak üzere fabrikalara ulaştırıyoruz. Köylümüz de bu şekilde ürünleri boşa gitmeden ekonomik anlamda faydalanıyor." dedi.

Cebeci, bu sene geçen seneye oranla daha fazla "döküntü elma" geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yağışların az olması nedeniyle bu sene elmalar ufak kaldı. Elmalar hep döküntüye gidiyor. Bölgemizde neredeyse sandığa hiç elma girmiyor ve hep döküntüye gidiyor. Elmalar, ufak kalınca boşa gitmemesi için dalından çırpılıp döküntüye getiriliyor. Üreticinin durumuna göre kimisi traktörle, kimisi özel araçlarıyla, kimisi çuvalla ve poşetle getiriyor. Sizin anlayacağınız çürüyüp ekonomiye katkısı olmayacak ürünler, çürümeden bize ulaştırılarak ekonomiye kazandırılıyor."

Döküntü elmanın kilosunu 90 kuruştan aldıklarını anlatan Cebeci, şu ana kadar 300 tona yakın döküntü elma aldığını bildirdi.

"Elmalarımız boy yapamadığı için önceki seneye oranla ciddi anlamda döküntüye gidiyor"

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk de ilçede 40 bin dekar alanda meyve üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Elmanın da bölgede yetiştirilen başlıca ürünlerden olduğunu aktaran Öztürk, "Bu sene ilçemizde yaz yağmurları yağmadı ve su oranı düşük olan ağaçlar, haliyle elmalarını dolduramadı. Küçük ve cılız kalan elmalar da boy standartlarını karşılayamadı. Üreticilerimiz de dalında kalan bu elmaların çürüyerek tarlalarına zarar vermemesi için hem de ekonomik olarak yaptığı masrafların bir bölümünü karşılayabilmek adına ağaçlarını silkerek döküntü elma olarak toptancılara getiriyor." ifadelerini kullandı.

Bu sene kuraklıktan her ürünün olumsuz etkilendiğini dile getiren Öztürk, "Kuraklık nedeniyle buğdaylarımız boy yapmadı. Aynı şekilde elmalarımız da boy yapamadığı için önceki seneye oranla ciddi anlamda döküntüye gidiyor." dedi.

Elmaların düştükleri yerde çürüyerek toprakta asit oluşturduğunu, asidin de ağaca zarar vererek sonraki yıllarda verimin düşmesine neden olduğunu anlatan Öztürk, üreticilere, dalında kalan veya dökülmüş ürünlerini mutlaka toplayıp "döküntü" olarak satıp, maliyetlerinin en azından bir kısmını karşılamaları tavsiyesinde bulundu.

İlçe Tarım Müdürü Halil Durmuş da ilçede yaklaşık 20 bin dekar arazide elma üretimi yapıldığını bildirdi.

Bölgede 6 döküntü elma toplayan merkez olduğunu ifade eden Durmuş, yılda toplam 25 bin ton elma üretildiğini ortalama 8 bin tonunun döküntü elma olarak, meyve suyu fabrikalarına gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
#Konya #Elma #meyve suyu
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