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Doğu Karadeniz karavan cenneti olacak

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde karavan park yapılmasının planlandığını böylece Giresun'dan başlamak üzere 2022'nin ilk yarısından itibaren bölgede karavan parklarının kurulumuna yönelik projelerin hız kazanacağını söyledi.

Ekonomi 26.02.2022, 20:35
Doğu Karadeniz karavan cenneti olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, sorumluluk alanları olan Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de sürdürülen karavan park çalışmalarıyla bölgenin alternatif turizm türlerine de uyumlu hale getirilmesini ve artan, çeşitlenen taleplerin karşılanabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Adıyaman, AA muhabirine, karavan endüstrisinin artık turizm sektörünün önemli ögelerinden biri haline geldiğini, özellikle de Kovid-19 salgını sürecinde son derece tercih edilir bir turizm aracına dönüştüğünü belirtti.

Karavan turizmindeki yeniliklerin, tercih edilirliğini de artırdığını ifade eden Adıyaman, karavan turizminin kişinin hem eğlence isteğini hem de gezi ihtiyacı ve özgürlük deneyimini birleştiren topyekun bir turizm türü olduğunu aktardı.

Adıyaman, karavan turizminin popüler hale gelmesi ile karavan talebinde de artış yaşandığına işaret ederek, "Bu bağlamda üretimde bir canlanma gerçekleşti ancak bu olumlu gelişme beraberinde bazı ihtiyaçların doğmasına da neden oldu. Özellikle hacimsel büyüklükleri ve kullanım amacındaki farklılık düşünülürse karavanların park edileceği yer ihtiyacı önemli bir konu." dedi.

Karavanlar için ihtiyaç duyulan fiziki ortamın oluşturulması ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Adıyaman, "Artık, bir aile tatili için ihtiyaç duyulabilecek her şeyi tek bir yerde sunan komplekslere sahip gezi alanları ve karavan parklarını içeren bir sektörün varlığı kendini belli etmektedir. Şehir hayatından sonra bir alternatif arayan ziyaretçiler araçları ile gittikleri yerlerde aileleriyle güvenli şekilde kalabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri ve çeşitli hizmetler alabilecekleri karavan park alanlarına ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

"Turistik cazibe anlamında Doğu Karadeniz son derece önemlidir"

Adıyaman, turistik cazibesi yüksek alanların pek çok turizm türüne de uygun olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Turistik cazibe anlamında Doğu Karadeniz son derece önemlidir. Doğal peyzaj öğeleri, doğası, yaylaları, tarihi bileşenleri ve kültürü ile her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Konaklama ve ziyaret etme eğilimleri değişmekle birlikte gelen turistlerin ortak noktası bölgeyi deneyimleme isteğidir. Bu bağlamda gelen ziyaretçilere çeşitli pek çok konaklama imkanı sunan bölgemiz, son yıllarda ülkemizde de popüler hale gelen karavan turizmi talebine de cevap verebilmek adına çalışmalarına devam etmektedir. Ajansımızın sorumlu olduğu 6 ilde sürdürülen karavan park çalışmalarıyla bölgemizin alternatif turizm türlerine de uyumlu hale getirilmesi, bu sayede artan ve çeşitlenen taleplerin karşılanabilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda da ilk olarak, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde karavan park yapılması planlanıyor. Böylece, Giresun'dan başlamak üzere 2022'nin ilk yarısından itibaren bölgede karavan parklarının kurulumuna yönelik projeler hız kazanacak."

Karavan dostu bir bölge olabilmek adına karavan kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmanın önemli olduğunu belirten Adıyaman, "Karavan parklarına gelen ziyaretçilerin kentlerde bazı imkanlardan ayrıcalıklı olarak faydalanmasını sağlayarak, bölgemizi karavan kullanıcıları için uygun hale getirebiliriz." dedi.

Adıyaman, dünyada karavan kullanımı, ziyaretçi sayısı ve karavan park kalitesi en gelişmiş ülke olan Avustralya'nın başarısının arkasında yatan sebeplerden biri olan iyi sağlanan entegrasyon ve yeterli tanıtımın bölge için de uygulanabileceğini dile getirdi.

Kentsel bileşenlere entegre hale getirilecek karavan parkların doğru ve kapsamlı tanıtımı ile bölgenin ilerleyen yıllarda karavan kullanıcıları için cazip bir lokasyon haline gelmesini arzuladıklarını söyleyen Adıyaman, bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Doğu Karadeniz #karavan #onur adıyaman
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