Doğal gazda kademeli tarife dönemi

Doğal gaz için kademeli ve sosyal tarife planları gündemde. Doğal gazı çok kullanan sanayi kuruluşları tasarrufa yönlendirilecek.

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'un verdiği bilgiler şu şekilde: "Doğal gazda kademeli tarife gündemde. Genel çerçeveye baktığımızda amaç doğal gaz tüketiminde tasarrufu sağlamak.

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEĞİ YÖNÜNDE SİNYALLER GELİYOR

Kaynaklar şunu belirtiyorlar; Bazı sanayi gruplarına bakıldığında asıl aşırı tüketimin bu noktada olduğu ifade ediliyor. İşte bu nedenle de orada mevcut tüketimden sonra bakıldığında eğer aşırı bir tüketim olursa işte o noktada fiyatlandırma da ve tarife de bazı değişikliğe gidilebileceği yönünde bazı sinyaller geliyor.

HENÜZ YASAL BİR DÜZENLEME YOK

Mevcut belirlenen bir tüketimin üzerinde aşırı tüketime geçildiğinde o noktada fiyatlandırmada daha farklı bir sitem gelebilir. Henüz buna ilişkin yasal veya düzenleme anlamında bir adım atılmış değil.

ÇOK KULLANAN DAHA ÇOK TASARRUFA YÖNLENDİRİLECEK

Genel plan ve çerçeve bu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kademeli tarife ve sosyal tarife gündemimizde" demişti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı geçtiğimiz günlerde plan ve bütçe komisyonunda gelen sorulara yanıt vermişti işte o da bu plan çerçevesini çiziyor. Geçtiğimiz günlerde doğal gaza bir zam gelmişti ama o zam konuta değil sanayiye gelmişti. Böylelikle aslında Bakan da iki kademeli tarifeye aslında bir geçiş olduğu değerlendirmesi yapmıştı. Yani özet olarak tekrar altını çizelim; daha fazla tüketimi olan noktalara belirli düzenlemenin yapılması planlanıyor.

KONUT VE ESNAFA DÖNÜK ŞU AN İÇİN ADIM ATILMAYACAK

Konut ve esnafa dönük olarak da şu an için bu konuda herhangi bir adımın atılmayacağı belirtiliyor. Aşırı tüketim konusunda bu tüketimin daha tasarruflu sağlanması anlamında bazı fiyatlandırmalar için belirli düzenlemeler gelebileceğine dikkat çekiliyor.