Doğal gazda kademeli tarife dönemi
Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğal gaz kullanımında da yükseliş olmaya başladı. Bakanlık doğal gaza gelen zam sonrası harekete geçti. Konut ve esnafa yönelik yeni düzenleme olacak mı? Sanayideki aşırı kullanımın önüne geçmek için neler yapılacak? İşte detaylar…
Doğal gaz için kademeli ve sosyal tarife planları gündemde. Doğal gazı çok kullanan sanayi kuruluşları tasarrufa yönlendirilecek.
CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'un verdiği bilgiler şu şekilde: "Doğal gazda kademeli tarife gündemde. Genel çerçeveye baktığımızda amaç doğal gaz tüketiminde tasarrufu sağlamak.
DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEĞİ YÖNÜNDE SİNYALLER GELİYOR
Kaynaklar şunu belirtiyorlar; Bazı sanayi gruplarına bakıldığında asıl aşırı tüketimin bu noktada olduğu ifade ediliyor. İşte bu nedenle de orada mevcut tüketimden sonra bakıldığında eğer aşırı bir tüketim olursa işte o noktada fiyatlandırma da ve tarife de bazı değişikliğe gidilebileceği yönünde bazı sinyaller geliyor.
HENÜZ YASAL BİR DÜZENLEME YOK
Mevcut belirlenen bir tüketimin üzerinde aşırı tüketime geçildiğinde o noktada fiyatlandırmada daha farklı bir sitem gelebilir. Henüz buna ilişkin yasal veya düzenleme anlamında bir adım atılmış değil.
ÇOK KULLANAN DAHA ÇOK TASARRUFA YÖNLENDİRİLECEK
Genel plan ve çerçeve bu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kademeli tarife ve sosyal tarife gündemimizde" demişti.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı geçtiğimiz günlerde plan ve bütçe komisyonunda gelen sorulara yanıt vermişti işte o da bu plan çerçevesini çiziyor. Geçtiğimiz günlerde doğal gaza bir zam gelmişti ama o zam konuta değil sanayiye gelmişti. Böylelikle aslında Bakan da iki kademeli tarifeye aslında bir geçiş olduğu değerlendirmesi yapmıştı. Yani özet olarak tekrar altını çizelim; daha fazla tüketimi olan noktalara belirli düzenlemenin yapılması planlanıyor.
KONUT VE ESNAFA DÖNÜK ŞU AN İÇİN ADIM ATILMAYACAK
Konut ve esnafa dönük olarak da şu an için bu konuda herhangi bir adımın atılmayacağı belirtiliyor. Aşırı tüketim konusunda bu tüketimin daha tasarruflu sağlanması anlamında bazı fiyatlandırmalar için belirli düzenlemeler gelebileceğine dikkat çekiliyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6