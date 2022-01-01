Doğal gaz zamlandı
Doğal gaza zam yapıldı. Mesken tarifesi yüzde 25 oranında zamlanırken sanayi abonelerine yapılan zam yüzde 50 oldu.
Ekonomi 01.01.2022, 01:36
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.
Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
Kaynak: AA
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