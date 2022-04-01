Doğal gaz fiyatlarında artış

Açıklama BOTAŞ tarafından yapıldı. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatı yüzde 35 artırıldı.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 44, 30 oranında bir artış gerçekleşti.

Saniyede kullanılan doğal gaz fiyatındaki artış ise yüzde 50 olarak belirlendi.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.