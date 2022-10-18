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Diyarbakır, pamuk üretiminde de iddialı

Ekim alanı açısından ikinci sırada bulunan Diyarbakır'da üretilen pamuktan 438 bin ton rekolte bekleniyor.

Ekonomi 18.10.2022, 17:25
Diyarbakır, pamuk üretiminde de iddialı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bismil ilçesinin kırsal Köseli Mahallesi'nde pamuk hasadıyla ilgili düzenlenen etkinlikte pamuk üretimi hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Tarlada pamuğu inceleyen Su, pamuk hasat makinesine bindi, hasadı kontrol etti, çiftçilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, Diyarbakır'ın pamuk ekilişi açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu, ekim alanı açısından Şanlıurfa'dan sonra ikinci il konumunda bulunduğunu belirtti.

Bu yıl ilde yaklaşık 810 bin dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildiğini bildiren Su, "Pamuk ekiminde geçen yıla göre yüzde 48'lik bir artış var. Pamuk çok önemli bir ürünümüz. Pamuk ekim alanlarının genişlemesi gayet güzel. Bu yıl rekoltemizin 438 bin ton olması bekleniyor. Tüm çiftçilerimize bol kazançlar, hayırlı üretimler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere çok ciddi destekler sağladığını aktaran Su, geçen yıl 76 lira olan gübre ve mazot desteğinin bu yıl 271 liraya çıkarıldığını kaydetti.

Pamuğun tekstil sektörünün ham maddesi olması dolayısıyla çok önemli olduğunu belirten Su, ilde tekstil konusunda çok önemli gelişmeler yaptıklarını aktardı.

Tekstil OSB'yi kurduklarını ve bu konuda ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade eden Su, şöyle devam etti:

"Faal olan ve kurulmakta olan fabrikalarımız var. Tekstil OSB'nin alanını genişletmeyle ilgili çalışmamız var. İnşallah tarladan sanayiye, podyuma bir geçiş bu anlamda gerçekleşiyor. Bunun hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için Valilik olarak bakanlıklar üzerinden her türlü çalışmayı yapıyoruz."

Programa, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
#diyarbakır #pamuk
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