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Digiturk savunmasını yaptı

Digitürk temsilcileri şirket hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunmalarını verdi.

Ekonomi 04.01.2022, 17:13
Digiturk savunmasını yaptı

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digitürk) ve 48 bayisi hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, soruşturmanın, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ve 48 bayisi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal ettikleri iddiasına yönelik açıldığını anımsattı. Söz konusu şirketin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenilmesi talebinin kabul edildiğini belirten Küle "Gizlilik içeren bölümler savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir." dedi.

Küle, ardından sözü, soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, söz konusu şirketin 2018-2019 sezonunda Türkiye Süper Ligi ve Birinci Lig müsabakalarının ödemeli televizyon yayıncılığı pazarında hakim durumda bulunduğunu söyledi. Temsilci, söz konusu teşebbüsün adı geçen sezonda geçerli 48 bayisiyle imzaladığı tek tip sözleşmelerin pasif satış yasağı içeriyor olması nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal ettiğini kaydetti. 48 bayinin her birinin de 2018-2019 sezonunda kendi ilgili coğrafi pazarlarında hakim durumda bulundukları, aralarında bir anlaşma yahut uyumlu eylem bulunmadığı ifade eden temsilci, buna karşın Krea İçerik tarafından tasarlanan yeniden satış sistemi çerçevesinde birbirlerinin bölgelerine pasif satış yapmadıkları ve marka içi rekabetin bu şekilde ortadan kalktığını ifade etti.

Soruşturma heyeti temsilcisi şöyle devam etti:

"Söz konusu eylemlerin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağı, ayrıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulları sağlamadığından, bu eylemlere bireysel muafiyet tanınmasının mümkün olmadığı, bu nedenle Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Şirket avukatı da Digitürk'ün bayilerine pasif satışı yasaklamadığını, satış yasağının olduğu kabul edilse dahi bireysel muafiyet şartlarını karşıladığını savundu.

Bayi yetkililerinin dinlenilmesinin ardından toplantı gizli oturumla devam etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 19 Ocak 2022'de açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA
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