Devletten milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge adımı

Hükümette, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi.Emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışma masaya getiriliyor. Sonuç, yeni yılda görülecek.Edinilen bilgiye göre, ekonomideki sıkıntılar nedeniyle sorun yaşayanlarla ilgili olarak, gelen talepler değerlendirilmeye başlandı. Bu konular ilgili bakanlıklara zimmetlendi.Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Bütün bunlarla ilgili ortaya çıkacak maliyet hesapları, gerçekleştirilmesiyle ilgili kararı etkileyecek. Çalışmalar önce Kabine’ye sunulacak. Bütçeye uygun olursa hayata geçirilmesi için talimat verilecek.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET

Kamu çalışanlarının büyük bölümünün beklediği 3600 ek göstergenin de bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor. Başka bir konu başlığının ise asgari ücretin arttırılması olduğu iddia edildi.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM

Diğer bir çalışmanın ise Emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili olduğu öne sürülüyor. Bu iki konuda rutin olarak belirlenen oranların dışına çıkılabileceği öne sürülüyor.Emekli maaşlarına belli bir oranda seyyanen zam yapılması, asgari ücretin açıklanan enflasyon rakamları üzerinde hesaplanması gibi önerilerin değerlendirileceği ifade ediliyor. Bütün bu ön çalışmalar, kaynak yaratmaya ve maliyet hesaplarına göre hayata geçirilecek.

ÇİFTÇİ İÇİN YENİ ADIMLAR

Çalışma kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda, özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik yeni adımların atılması gerektiği üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra alındı. Konu başlıklarının bu toplantılarda belirlenerek, ilgili bakanlara ön çalışma yapmaları talimatı verildiği belirtildi.Toplantılarda, ayrıca, çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, mazot, gübre ve tohum destekleri ile ilgili yeni adımlar atılmasının da gündeme geldiği öğrenildi.AK Parti kurmayları tarafından zaman zaman iyileştirmeler yönünde yapılan açıklamalar, muhalefet partileri tarafından erken seçim hazırlıkları olarak değerlendiriliyor. İktidar partisi kurmayları ise bu tür hazırlıkların zaman alacağı, bir yıllık süreye yayılabileceğini belirtiyorlar. Çalışmalar, normal seçim öncesinde gündeme gelmiş olacak.