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Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin kurallar belirlendi

Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin, Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi almaları ve geçerli durumda bulundurmaları gerekecek.

Ekonomi 14.11.2021, 10:38 14.11.2021, 11:01
Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin kurallar belirlendi

Deniz yoluyla tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az, diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu şekilde yapılmasına ve deniz yoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanmasına ilişkin kurallar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Tehlikeli Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, deniz yoluyla tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu şekilde yapılmasına ve deniz yoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre, yönetmelik, Türk bayraklı gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli yükleri, bu yüklerin gemide veya kıyı tesisinde yüklenmesi, istif edilmesi, taşınması, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılmasını ve deniz yoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması ile bazı gemilerin uğraksız geçiş izinlerini kapsıyor.

Bu kapsamda, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin, Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) almaları ve geçerli durumda bulundurmaları gerekecek.

TYUB ücreti, elleçleme ve depolama yetkisi talep edilen tehlikeli yük cinsi sayısıyla 5 bin lira çarpılarak hesaplanacak. TYUB düzenlemek için yerinde yapılan denetimin ücreti 3 bin 500 lira olacak.

TYUB, üç yıl geçerli olacak ve süre sonunda tekrar denetim yapılarak ücret karşılığında belge yenilenecek.

- Kıyı tesisleri tehlikeli madde güvenlik danışmanları istihdam edecek

Tehlikeli yükleri elleçleyen kıyı tesisleri, Bakanlıkça "Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu (IMDG Kod)" kapsamında yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanları istihdam edecek, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet alacak.

Kıyı tesisleri, tehlikeli yüklerle ilgili yapılan tüm işlemlerin ve yönetmelikte belirtilmiş sorumlulukların ve tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan prosedürleri ve tehlikeli yüklere yönelik emniyet planını içeren "Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi" hazırlayacak.

Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık olacak şekilde kıyı tesisine ait web sitesinde yayımlanacak.

Yönetmelikte, tehlikeli yük taşımacılığında yük ilgilisi, yükü taşıyan geminin yanaşacağı kıyı tesisi ve gemi ilgilisinin sorumlulukları ile denetimlerle idari para cezalarına ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

Yönetmeliğin idari para cezaları haricindeki hükümleri 1 Nisan 2022'de yürürlüğe girecek.

#Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi
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