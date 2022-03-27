Demirağ OSB'de 30 bin kişinin istihdamı hedefleniyor

Altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanan bölgede, 35 firmaya fabrika kurması için yer tahsisi yapılırken, birçok yatırımcı ise görüşmelerini sürdürüyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"10 bin 400 kişinin istihdamıyla ilgili garanti alındı"

Demirağ OSB'nin 21. Cazibe Merkezi ilan edilmesinin ardından yatırımcıların buraya talebinin arttığına işaret eden Eken, "Son 3 ayda 35 fabrikaya burada yer tahsisi yapıldı, 10 bin 400 kişinin istihdamıyla ilgili garanti alındı. 5 milyar liralık yatırım bütçesi belirlendi." dedi.

Eken, Demirağ OSB'nin Sivas merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, 814 hektar üzerine kurulu bölgede 224 parsel olduğunu ifade ederek içinden raylı sistem geçtiğini ve üretilen malın direkt limana gittiğini, yanında lojistik köyün yer aldığını belirtti.

"Hedef 30 bin kişiyi istihdam etmek"

Yatırımcıları Sivas'a davet eden Eken, Valilik, belediye ve diğer kurumlarla uyum içerisinde çalışarak yatırımcılara bölgede arsa tahsisi yaptıklarını aktardı.

Eken, şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan burada istihdam yaratılması, ihracat yapılması ve bölgeye katma değer getirmesi. Demirağ OSB tamamen yatırımcıların yeri olacak. Adı üstünde, cazibe merkezi kapsamında cazip olacak. 2022 yılı sonu itibarıyla hızlı trenimiz faaliyete geçiyor. Türkiye'deki en şanslı illerden biri Sivas. Almanya'dan bir yatırımcı 3 saatte Ankara'ya, Ankara'dan buraya da 2 saate gelecek ve 5 saatte fabrikasının başında olacak. Bu bir nimet. Yatırımcılar için her türlü engeli kaldırmış bulunuyoruz, herkes seferber olmuş durumda. Artık Sivas'ı el birliğiyle ilk 10 il haline getireceğiz. Hedefimiz şu anda 10 bin 400 istihdam dedik, 2023 yılında 20 bin 400, 2024 yılında 30 bin kişi istihdam eden bir organize sanayi. İnşallah Sivas'ta işsizlik bu şekilde bitecek."