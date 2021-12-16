Demir yolu ağı 12 bin 803 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülke genelinde, 1213 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere, toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Bu şekilde, demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Bakanlığının Kayseri'ye sunduğu ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulunup Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı ray kaynağı törenine katıldıklarını hatırlattı. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu Projesi'ne değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu Projesi'ni, uzunluğu 142 kilometre, saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz, 3 bin 280 metre olacak. Hızlı Tren Demiryolu hattımızda, toplam uzunluğu 2 bin 395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üstgeçit ve 116 altgeçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz ihale işlemlerine başladık, bu ay içinde sonuçlandırıyoruz. Projemizi 4 yılda tamamlayıp, hizmete sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu hattımızın devreye girmesiyle birlikte Yerköy-Kayseri arasındaki hat, 170 kilometreden 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında, Yerköy-Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif olacak. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Bu hat ile Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Şefaatli-Yenifakılı-Himmetdede-Bogazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında 1 yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak. Yine Kayseri’ye Boğazköprü mevkisinde 620 bin metrekare alan üzerine 1,8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkez de kuruyoruz. Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri, uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır."

2003 yılından itibaren demir yolları için adeta seferber olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, TCDD'yi 19 yılda kendi milli trenini üretecek duruma getirdiklerini belirtti.

Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdiklerini, demir yollarında ilk defa tasarımları yerli olan demir yolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, uzun yıllar ihmal edilen demir yollarının modernizasyonu ile birlikte Yüksek Hızlı Tren ile ülkeyi buluşturduklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirdiklerini anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde, 1213 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Bu şekilde, demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Lojistik merkezlerimiz üzerinden demir yollarımızı, kara ve hava yollarımızla entegre hale getiriyoruz. Demir yolu yatırımlarımız kapsamında, kent içi raylı sistemlerimiz ayrı bir öneme sahip. Kent için raylı sistem yatırımlarımızdan birisini de Kayseri'mizde gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı yapım çalışmalarına başladık. Buraya gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz tören ile de mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar istasyonunda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometretaşını daha geride bıraktık. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri’nin kent içi raylı toplu taşıma altyapısının gücüne güç katacaktır."

Kayseri'de bazı tarihi köprülerin de restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Kocasinan ilçemizdeki tarihi Tekgöz ve Höbektaş köprüleri ile Yahyalı ilçemizdeki Kapuzbaşı tarihi köprüsünün restorasyon çalışmalarını tamamladık ve köprülerimizi yeniden hizmete alıyoruz. Bildiğiniz üzere 6 bin yıllık kadim geçmişi ile Kayseri, tarihin izlerini taşıyan nice eseri bünyesinde barındırmaktadır. Hititlerden Bizans’a, Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu’na nice medeniyetten miras kalan tarihi varlıkları, kültür turizmi ve inanç turizmi açısından çok değerlidir." diye konuştu.

Türkiye'de olduğu gibi Kayseri’de de dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda Kayseri’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 8 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, 2003 yılına kadar sadece 83 kilometre bölünmüş yolu olan Kayseri'de bunu 19 yılda 651 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Kayseri'ye yapılan ulaşım yatırımlarına değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece 1 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yolu vardı, 467 kilometreye yükselttik ve Kayserili vatandaşlarımızı yollarda güven ve konforla tanıştırdık. 56,2 kilometre olan Kayseri-Sivas yolunu ve 124,3 kilometre olan Kayseri-Niğde yolunu bölünmüş yol haline getirdik. Kayseri'yi Niğde'ye, Nevşehir'e, Sivas'a, Adana'ya, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Şehir içi trafiğine nefes aldıran Garipçe, Mimarsinan, Himmetdede köprülü kavşaklarını trafiğe açtık. Boğazköprü Grubu Köprülerini, Bünyan Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları tamamlayarak hizmete verdik. 2020 yılı içerisinde de Pınarbaşı-Kahramanmaraş devlet yolu kesişiminde yer alan 1,9 kilometre uzunluğundaki Pınarbaşı-Sarız Köprülü Kavşağı ve 2 adet köprünün yapımını tamamladık. Böylece Pınarbaşı şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bu kesimde seyahat güvenliğini arttırdık ve trafik akışında sürekliliği sağladık. Şu anda, Kayseri-Sivas ayrımı-Bünyan yolu, Develi Batı Çevre Yolu ve Develi Kuzey Çevre Yolu, Develi-Yahyalı yolu, Felahiye-Özvatan-Kermelik yolu, Boğazlıyan-Felahiye yolu, Kayseri-Pınarbaşı yolu gibi toplam proje tutarı 2 milyar lira olan 16 adet önemli karayolu projemiz de devam ediyor. Ayrıca, Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı yapım çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz."

Kayseri'nin sürekli büyüyen ekonomisi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, kentin uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü havayolu taşımacılığına olan ihtiyacının da arttığını ifade etti.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003 yılında 325 bin olan yolcu sayısı, 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyon 161 bin kişiyi aştı. Mevcut terminal binası artık yaşanan yoğunluktan dolayı yolculara istenilen hizmet kalitesini sunamadığı için yeni bir iç hatlar terminali yapmak zorunlu hale geldi. Biz de Mimar Sinan'ın mukaddes emaneti olan bu şehre yakışır ve Kayserililere yaraşır yeni bir havalimanı inşa etmeye başladık. Böylece, Kayseri yılda 6 milyon yolcuya kaliteli hizmet sunabilecek yeni bir havalimanına kavuşacak. Çalışmalara başladığımız andan bu yana terminal binası zemin iyileştirmesini, katlı otopark yapılması zemin iyileştirme, kazı ve dolgu işleri, yalıtım, betonarme ve prekast döşeme imalatlarını ve apron bariyer, güç merkezi, giriş kontrol ve ARFF binaları kazı, dolgu ve zemin iyileştirme imalatlarını tamamladık. Terminal binaları kazı, yalıtım, betonarme imalatları ile apron ve taksi yolu kazı ve dolgu imalatlarına devam ediyoruz. Kayseri, hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek."

Türkiye'nin, AK Parti iktidarı ile milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda çok çetin bir mücadele verdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu mücadelenin halen devam ettiğini, milletten aldıkları güçle içeride ve dışarıda bu mücadeleyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Ulaşımdan haberleşmeye bugünden tam 50 yıl sonrasını planladıklarını anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milli Elektrik Tren Seti'ni raylara indirmek için gün sayan, yerli ve milli ekipmanlara da sahip Türksat 5B'yi 19 Aralık'ta saat 06.58'de uzaya fırlatacak, milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştirerek milletimizin kullanımına sunacak, Kamu Özel İş Birliği projeleriyle milletimizin cebinden tek kuruş çıkmadan, 30 yıllık kalkınma projelerini 10 yılda hayata geçiren ve model ihraç eden, Türkiye'yi lojistik süper güç iddiasına kavuşturan demiryollarında başlattığı devrim ile ihracatçımız ve sanayicimizin lojistik maliyetlerini düşürecek bir Türkiye var.

Karbon nötr bir ülke tasarımını hayata geçiren, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Bu, AK Parti hükumetlerinin aralıksız çalışmaları ve siyasi istikrar sayesindedir. Bakanlığımızın sorumluluğundaki ulaştırma ve haberleşme alanlarında yerlilik oranlarımızı artırarak, yerli teknolojileri yaygınlaştıracağız. Yerli ve milli imkanlarla hayata geçirme gayretinde olduğumuz 5G programı, 6G'ye hazırlıklarımız da bu yöndedir. Bakanlığımızın 2002'den bugüne gerçekleştirdiği projelerle istihdama yıllık 1 milyon 20 bin katkısı oldu. Hedefimiz bu katkıyı artırarak sürdürmek, gençlerimizle birlikte dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almaktır. Hükumetimiz ve parti teşkilatımız, halkımızın hizmetinde olmayı büyük bir onur kabul ediyor. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve 'Demiryolu Reformu'muzun katkılarıyla raylı sistemlerimizin gelişimine hız katacak milli projelerimizle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."