DEİK, Türk ve Suudi iş insanlarını bir araya getirdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, iş dünyası olarak Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerde ivme yakalamak için çalıştıklarını ve kaybedilen yılları geri kazanmak adına gayret etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Son zamanlarda iki ülke arasında artan üst düzey ziyaretlerin ekonomi ve iş dünyasına olumlu yansıması için bir araya geldiklerini belirten Olpak, iş dünyası olarak geçmiş dönemde ticari ilişkilerde kaybedilen ivmeyi geri kazanmak için toplandıklarını söyledi. Olpak, "Biz, iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak, ticari ilişkilerimizde kapatmamız gereken birkaç yılı kaybettik. Şimdi liderlerimiz bir aradalar. Onlar siyasi kararlarla önümüzü açacaklar. Biz de kaybettiğimiz yılları geri kazanmak için gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Al Badr: "Suudi Arabistan'da mega projeler ülke ekonomisinin gelişmesini ve yükselmesini sağlıyor"

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Badr Al Badr ise, Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği mega projelerden bahsederek, projelerin ülke ekonomisinin gelişmesini ve yükselmesini sağladığını söyledi. Suudi Arabistan'da yabancı yatırımlar için teşvikler verildiğini belirten Al Badr, "Gıda üretimi, inşaat konusunda Türkiye'de çok büyük şirketler var. Birçok Türk firması ülkemizde kayıtlı şekilde iş yapıyor. İki ülke arasında yatırımın gelecek yıllarda 3'e katlanacağını düşünüyoruz. Turizm, üretim, tarım gibi alanlarda birçok Suudi yatırımcı da Türkiye'de iş yapıyor. Türkiye ile pek çok alanda ekonomilerimizi geliştirmek için iş birliği yapacağımıza inanıyorum."

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ajlan Al Ajlan ise, hükümetlerin güzel ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Kovid-19 salgını sebebiyle çıkan ekonomik sorunlar, çeşitli uluslararası engeller ve enflasyon gibi sorunlara; ancak bu şekilde karşı koyabileceklerini aktardı. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu sebebiyle kapsamlı dönüşümün arkasındaki fırsatları değerlendirmelerini tavsiye eden Al Ajlan, bu dönüşümun ülke ekonomisinin hem yerel hem de uluslararası yatırımcılara daha fazla ve yeni yenilikçi fırsatlar sunduğunu ve 2030 Vizyonu'nun sunduğu fırsatları keşfetmeye teşvik ettiklerini söyledi.

Gürsoy: "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu dahilinde Türk firmalarının önemli yer tutacaktır"

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy ise, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu dahilinde yerli sanayiyi, yerli üretimi ve sektörel çeşitlendirmeyi artırma planlarında Türk firmalarının önemli yer tutacağını düşündüğünü söyledi. Gürsoy, "2030 çerçevesinde yapılması planlanan Neom Sanayi Şehri ve Cidde-Kızıldeniz Projelerine de Türk firmalarımızın oldukça katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın yerli sanayi hamlesinde, başta inşaat ve müteahhitlik olmak üzere, ilaç, sağlık ekipmanları, gıda, tarım, hayvanılık, turizm ve eğlence, mobilya, makine ve ekipmanları, elektrikli cihazlar ve otomotiv gibi sektörlerde yüksek kabiliyete sahip olan firmalarımız etkin olabilecektir. Türkiye'nin öncü konumda olduğu fin&tech, dijital dönüşüm, e-ticaret, start-up ekosisteminde unicorn firmaların çıkarılmsı konularında da fark yaratacaktır. Türk-Suudi ortaklığında bir unicorn'un da beraberce çıkarabiliriz" dedi. Türk savunma sanayisinin dünyada bir marka seviyesine ulaştığını belirten Gürsoy, Savunma sanayimizin başatlarının Suudlu dostlarımız ile yalnızca ticaret değil, teknoloji transferi hususunda da açıklar" dedi. Suudi Arabistan'ın son yıllarda üretim ve yatırım odaklı yaklaşımı iki ülke iş dünyası için birbirini tamamlayıcı bir yapıda olduğunu belirten Gürsoy, "DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi olarak, gerek Odalar Federasyonu gerek Riyad, Cidde ve Suudi Arabistan'ın diğer Ticaret ve Sanayi Odaları, Suudi Arabistan Yatırım Otoritesi, Tanıtım Ajansları, Serbest Bölge Otoriteleri gibi çeşitli iş örgütleri ile ortaklıklar yaparak, iş dünyalarımızın karşılıklı kazancı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Gürsoy Grup ve Hashim Group sponsorluğunda düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı, Gıda sektöründe Naghi Group & Yasar Holding ve Gesas Food & AHQ arasında İyi Niyet Anlaşması imzalandı.