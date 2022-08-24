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Dar gelirliye destek paketi açıklandı: Borçların bir kısmını devlet üstlenecek

Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı. İşte yeni düzenlemenin detayları...

Ekonomi 24.08.2022, 23:26 24.08.2022, 23:30
Dar gelirliye destek paketi açıklandı: Borçların bir kısmını devlet üstlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı.

*Elektrik, su, doğalgaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

*Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. Hazırlanan pakete göre 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. 

*Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.

Ayrıntılar geliyor...

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