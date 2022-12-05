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"Damızlık düve ithalatını en düşük seviyelere indireceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Destekleme miktarı gebe düveler için yüzde 100 arttırılarak 40 bin liraya, boş düveler için yüzde 108 arttırılarak 25 bin liraya yükseltilmiştir. Tüm bu yatırım ve desteklemelerle damızlık düve ithalatını en düşük seviyelere indireceğiz. Burada da en büyük görev damızlık birliklerine düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 05.12.2022, 17:58
"Damızlık düve ithalatını en düşük seviyelere indireceğiz"

Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) İl Başkanları Toplantısı'nda, daha kaliteli ve verimli üretim yapmak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bugüne hayvancılık sektöründeki desteklerin tarımsal destek içindeki payını yüzde 4,4'ten yüzde 25'e çıkardıklarına dikkati çeken Kirişci, bu desteklerin güzel sonuçlarının da görüldüğünü vurguladı.

Kirişci, ayrıca ıslah çalışmalarında büyükbaşta verimliliği, küçükbaşta verimlilikle sayıyı artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, birliklerin, hayvan ıslahı konusunda Bakanlığın en önemli paydaşı ve yol arkadaşı olduğunu anlattı.

Islah konusunda yapılan çalışmalara ivme kazandırmak için verilen desteklerin kapsamının genişletildiğini anımsatan Kirişci, "Hayvan ıslahında kayıtlılık, doğru, güvenilir ve kullanılabilir verilerin oluşturulması son derece önemli. Bu konu birliklerimizin en temel ilkesi olmalıdır. Toplanan bu veriler gelecek nesillerin ebeveynlerinin belirlenmesi ve ülke hayvancılığının gelişimine katkı sağlaması açısından hayati önem taşır. Sizlerin bu konuya oldukça önem verdiğinizi biliyorum ama daha fazla dikkat ve gayret göstermenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Kirişci, Genomik Seleksiyon Projesini kapsamında izinli üretim merkezlerinde bulunan siyah alaca (Holsteın) ırkı boğaların testine başlandığına işaret ederek, Simental ırkında da genomik çalışmalarını başlattıklarını vurguladı.

"Damızlık düve ithalatını en düşük seviyelere indireceğiz"

Damızlık düve alım desteği kapsamında, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düveler için yüzde 50, diğer tedarik merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzde 40 hibe desteği sağlandığını hatırlatan Kirişci, "Buna ilave olarak destekleme miktarı gebe düveler için yüzde 100 arttırılarak 40 bin liraya, boş düveler için yüzde 108 arttırılarak 25 bin liraya yükseltilmiştir. Tüm bu yatırım ve desteklemelerle damızlık düve ithalatını en düşük seviyelere indireceğiz. Burada da en büyük görev damızlık birliklerine düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, yetiştiriciye ödenecek destek tutarlarından yüzde 3'ünün, yetiştirici birliklerinin güçlendirilmesini ve daha nitelikli hizmet vermesini sağlamak amacıyla birliklere aktarıldığını belirterek, bu kapsamda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerine 2021 yılı buzağı desteklemesinde 19 milyon lira, diğer desteklerden toplamda 51 milyon lira ödeme yapıldığını aktardı.

Kirişci, "Hayvancılık işletmelerinin damızlık ihtiyacının karşılanması hususunda yerli kaynakların kullanılması bizim açımızdan önemli bir husustur. Damızlık birliklerimizin yerli damızlık hayvan yetiştirilmesi ve tedariki konusunda aktif olması, yetiştiricilerimizin talepleri noktasında kuruluş amaçlarına uygun duruş ve hizmet üretmeleri hepimiz için önemli bir yaklaşım olacaktır." dedi.

"Tek tip bir süt sözleşmesine ihtiyaç var"

TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, hayvan başına yıllık süt üretiminin yükseltilmesinde birliklerin emeğinin çok olduğunu anlattı. Yetiştiricilere üniversitelerle işbirliği halinde eğitim verilmeye devam edildiğini vurgulayan Özcan, bu kapsamda tüm köylere ulaştıklarını söyledi.

Özcan, süt fiyatlarında belli kuralların olması gerektiğini belirterek, üretici ve sanayiciyi üzmeyecek tek tip bir "süt sözleşmesine" ihtiyaç olduğunu anlattı. Özcan, birliklerle yetiştiricilerin maddi bir ilişkiye girmemesi için de düzenleme talep etti.

Kaynak: AA
#Tarım ve Orman Bakanı #vahit kirişçi
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