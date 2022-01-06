Damacana suya zam!
2021 Temmuz'da 14-15 TL’den satılan damaca su, İstanbul'da yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte 23 liraya satılıyor.
Ekonomi 06.01.2022, 16:14
2022'de bir zam da damacana suya geldi. Yüzde 25'lik zamla birlikte İstanbul'da bir damacana suyun ortalama fiyatı 23 liraya kadar yükseldi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi.
Akkaya, “Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” dedi.
19 litrelik cam damacanaların zamlı fiyatları markasına göre 25 liradan başlıyor.
Kaynak: Karar
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