Cuneyd Zapsu: "İşe alacak adam bulamıyorum"
BİM marketlerinin kurucusu ve eski sahiplerinden Cuneyd Zapsu verdiği bir röportajda "Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum" diye konuştu. "Türkiye yine iyi" diyen Zapsu, "Amerika çok daha kötü Almanya çok kötü..." iddiasında bulundu.
BİM zincir marketlerin kurucusu ve eski ortağı Cuneyd Zapsu Youtube üzerinden katıldığı bir söyleşide işsizlik ve günümüz gençlerine ilişkin açıklamalar yaptı.
"Gençler belki alınacak' ama diyen Cuneyd Zapsu, “Herkes işsizlikten şikâyet ediyor ama adam bulamıyorum' dedi. Zapsu, 'Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık” diye konuştu.
Türkiye yine iyi Amerika çok daha kötü
Türkiye'nin nispeten iyi durumda olduğunu belirten Cuneyd Zapsu, "Amerika çok daha kötü, Almanya çok kötü. Türkiye'de aynı yola girmiş. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Ama her şeyi de istiyorlar. Öte taraftan öğrenmek dahi istemiyorlar.
Hepsi Youtuber olmak istiyor
-Ne olmak istiyorsun dediğinizde hiç bir şey söylenmiyor. Eskiden hiç olmazsa şarkıcı olacağım, futbolcu olacağım denirdi. Şimdi Youtuber olmak istiyorlar. Hiç bir şey yapmadan para kazanıldığını görüyorlar çünkü..."
Kaynak: İnternet Haber
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4