Cuneyd Zapsu: "İşe alacak adam bulamıyorum"

BİM zincir marketlerin kurucusu ve eski ortağı Cuneyd Zapsu Youtube üzerinden katıldığı bir söyleşide işsizlik ve günümüz gençlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

"Gençler belki alınacak' ama diyen Cuneyd Zapsu, “Herkes işsizlikten şikâyet ediyor ama adam bulamıyorum' dedi. Zapsu, 'Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık” diye konuştu.

Türkiye yine iyi Amerika çok daha kötü

Türkiye'nin nispeten iyi durumda olduğunu belirten Cuneyd Zapsu, "Amerika çok daha kötü, Almanya çok kötü. Türkiye'de aynı yola girmiş. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Ama her şeyi de istiyorlar. Öte taraftan öğrenmek dahi istemiyorlar.

Hepsi Youtuber olmak istiyor

-Ne olmak istiyorsun dediğinizde hiç bir şey söylenmiyor. Eskiden hiç olmazsa şarkıcı olacağım, futbolcu olacağım denirdi. Şimdi Youtuber olmak istiyorlar. Hiç bir şey yapmadan para kazanıldığını görüyorlar çünkü..."

Kaynak: İnternet Haber