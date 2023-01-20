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Cumhuriyet tarihinin kapsamı en geniş borç yapılandırması geliyor

31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak. Yeni paketle vergi, sigorta primiyle cezalar için yapılandırma yapılacak.

Ekonomi 20.01.2023, 09:26 20.01.2023, 09:41
Cumhuriyet tarihinin kapsamı en geniş borç yapılandırması geliyor

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI

31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarına düzenleme gelecek.

Peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak.

Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi masada yer alıyor.

KABİNE SONRASI TÜM GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA OLACAK

Tarihin en büyük yapılandırma paketi Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Paketin en geç Şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

Kaynak: Sabah

#borç yapılandırma
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