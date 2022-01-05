Cumhurbaşkanı Erdoğan Hak-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ekonomi 05.01.2022, 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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