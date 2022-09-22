Çukurören biberinde hedef 650 ton rekolte

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen biberin hasadı için üreticiler sabah erken saatlerden itibaren mesai yapıyor.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde halkın ağırlıklı geçim kaynağı olan kırmızı renkteki acı biber, hasattan sonra kurutularak yurt içindeki satış noktalarına gönderilecek.

Köyde 37 çiftçi tarafından 320 dekar alanda üretilen biberde bu yıl yaklaşık 650 ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla hazırlanan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansınca 600 bin lira ile desteklenecek proje kapsamında Çukurören'de oluşturulacak Köy Kalkınma Kooperatifi bünyesinde inşa edilecek makineli kurutma tesisiyle iş gücü maliyetinin düşürülüp üretim alanlarının artırılması hedefleniyor.

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, AA muhabirine, yetiştirdikleri biberin ata tohumundan elde edildiğini söyledi.

Çimlenmesinden tohumuna, üretiminden hasadına tüm aşamaların köylüler tarafından yapıldığını belirten Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tohumunu hiç değiştirmedik. Biberimizin genetik özelliği bozulmamıştır ve aroması farklı bir ürün. Bunun sırrı toprağından ve suyundan. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 'iyi tarım uygulaması' ile üretim yapıyoruz. Bu da kalitemize kalite katıyor. Her biber acı oluyor ama bizim biberimiz acı olmakla beraber yemeğin lezzetini değiştirmiyor."

Dündar, üretimi artırmak için teknolojiye ayak uydurduklarını ifade etti.

Kurutma tesisi projesinin hayata geçirilmesiyle üretimi artırmayı, pazarın genişlemesini ve büyük marketlerde satışı hedeflediklerini dile getiren Dündar, "Hasada başladık. İyi tarım uygulaması ile denetimli bir şekilde üretim yapıyoruz. Zararlı ilaç kullanılmaması konusunda üreticimizi uyarıyoruz." dedi.

Kuru fasulye, nohut, çorba ve Arnavut ciğerinin yanında tüketiliyor

Üreticilerden Birol Özdemir ise mart ayından itibaren özenle ilgilendikleri biberin hasadına başladıklarını belirtti.

Emek yoğun bir iş yaptıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Her sene dalından kopardığımız biberin tohumunu çıkartarak gelecek seneye ekerek üretime devam ediyoruz. Yani 12 ay ilk aşamasından son aşamasına kadar uğraşıyoruz. Ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgelerine gönderiyoruz. Doğal yöntemle kurutulması dolayısıyla tercih ediliyor. Yemeklere ayrı bir tat ve lezzet katıyor. Acı biberimiz genellikle lokantalarda kuru fasulye, nohut ve çorbaların yanında tüketiliyor. Trakya ve Ege Bölgesi'nde de Arnavut ciğerciler başta olmak üzere ızgaracılar çok alıyor. Müşterilerimiz memnun. Biberimizin kalitesini bilenler bizi buluyorlar, pazarlamada sıkıntı çekmiyoruz. Her bölgenin kendine özgü bir ürünü varsa bizim de Çukurören biberimiz var. Üretimin zorluğu var ama biz severek yaptığımız için çok fazla da yormuyor. İşçiliği çok fazla. Hava şartlarına göre üretim rekoltesi değişiyor ama yıllar birbirini tamamlıyor."