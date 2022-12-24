Çorap modası sektörün gelişmesinde katkı sağladı

Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı Ender Doğan, AA muhabirine, çorap sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Çorap üretiminin Türkiye'de sürekli artış gösterdiğini bildiren Doğan, ülkenin, üretim ve ihracatta dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduğunu söyledi.

Sektör olarak teknolojiyi çok yakından takip ettiklerini ve üretimin çok büyük bir kısmını en son teknoloji ürünü makinelerle gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, "Bundan dolayı da üretim miktarları genel olarak sürekli artmaktadır. Genelde üretim, satışa göre bir sezon geriden geldiği için, bu kış satılan ürünlerin üretimi geçtiğimiz yaz zaten tamamlandı. Tabii ki kışın çorap tüketimi daha çok olduğu için üretimi de çok oluyor. " diye konuştu.

Pazarda daha fazla tüketilen ve ihtiyaç duyulan türlerin "soket" diye tabir edilen normal çoraplar olduğunu dile getiren Doğan, "Külotlu çoraplar ise iki farklı türde inceleniyor. Biri pamuklu, kalın aynı zamanda çocukların da giydiği türler, diğeri de daha çok bayanların tercih ettiği ince naylon çoraplar. İnce çorap üretimi diğer pamuklu gruba göre nispeten daha azdır. Pandemi döneminde bu tür çoraplara ihtiyaç daha da az olmuştur." ifadesini kullandı.

Doğan, renkli ve desenli çorap modasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu trend uzun zamandır devam ediyor. Erkek modasında kısa paçalı pantolonların yaygınlaşması ile birlikte, ayakkabı ile pantolon paçası arasındaki bölgeye dikkat çekmek amacı ile geliştirildi ve sonrasında da modanın vazgeçilmez bir parçası olan çorabın yerini daha da belirginleştirdi. Erkeklerde çok dikkat çekici oldu ancak bayanlarda da bu trend takip edildi. Bunun neticesinde çorap sektöründe çok büyük bir gelişim yaşandı. Tedarikçilerden makine üreticilerine, hatta ambalaj sanayisine kadar tüm sektörler buna göre gelişim gösterdi. Dolayısı ile çorap satışları da oldukça arttı. Bu trend kendi içinde hala evrimleşerek devam etmektedir."

Çorabın artık giyim tarzının önemli parçası haline geldiğine işaret eden Doğan, "Artık ne giyersek giyelim, çorap olarak da ne giymemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle daha çok alım yapılıyor. Renk alternatifleri daha da arttı. Dikkat çekici bir ürün haline geldi." diye konuştu.

Doğan, yılbaşı öncesinde çorap satışlarının normal aylara göre olumlu seyir çizdiğini belirterek, "Gerek yılbaşı gerekse de diğer özel günler için o günlere özel çoraplar müşterilerin istekleri doğrultusunda üretiliyor." dedi.

Spor amaçlı teknik çorap ihracatı giderek yükseliyor

Sektörün dış ticaret rakamlarını da değerlendiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

​​​​​​​"2021 yılının 10 ayında 1,068 milyar dolarlık ihracat yapılmışken, bu yılın 10 aylık döneminde ihracat 1,122 milyar dolar oldu. 2021 yılını 1,310 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık. Tahminim bu seneyi de benzer rakamlarla kapatacağız. Bu senenin son 2 ayında bir düşüş var. Bu düşüşün rakamlara etki edeceğini tahmin ediyorum. Ama yine de geçen senenin altında kalmayacaktır. İhracatta ağırlıklı olarak pamuklu soket diye tabir ettiğimiz bebe, çocuk, kadın ve erkek çorabı ihracatı yapılıyor. Bunun dışında pamuklu ve ince külotlu çorap ihracatı da gerçekleştiriliyor. Ayrıca özellikle spor amaçlı teknik çorap ihracatımız da giderek yükseliş trendi göstermektedir. Çorap ihracatında en büyük pazarımız Avrupa Birliği ülkeleri. İhracatımızın yüzde 75'ini buraya yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya olarak sıralanıyor."

Sektör olarak enerji fiyatlarının kendilerini zorlayan konuların başında geldiğine işaret eden Doğan, kendileri gibi Avrupa'ya ürün satmaya çalışan ülkelerle kıyaslandığında enerji birim fiyatlarının yukarıda kaldığını söyledi.

İşçilik ücretleri gibi diğer maliyetlerin de rekabet güçlerini etkilediğini anlatan Doğan, "Devletin sağladığı teşviklerin daha cazip hale getirilip genişletilmesi gerekiyor. Yeni yıl ile birlikte artan maliyetler tüm sanayiye bir yük getirecek. Finans ihtiyacı 2023'te daha da çok olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu. ​​​​​​​​​​​​​​