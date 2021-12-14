Citroen Ami, 2022'de satışa çıkıyor

En ucuz elektrikli araba fiyatları listesine dikkat çeken bir model ekleniyor. Citroen'in 'Ami' adlı yeni elektrikli model otomobili, Mart 2022'de Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor. Fransa'da 7 bin eurodan satılan Citroen Ami' nin Türkiye'deki satış fiyatının 150-180 bin TL aralığında olması öngörülüyor. İşte, Citroen Ami teknik özelikleri...

CITROEN AMI NEDİR?

Fransız otomotiv devi Citroen, yeni modeli 'Ami' ile elektrikli araç piyasasında önemli bir hamle yaptı. İlk kez Mart 2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda görülen araç, 2020 yılında Avrupa'da satışa sunulmuştu. 'Ami' kelimesi Fransızcada 'arkadaş' anamına geliyor.

Citroen Ami, sahip olduğu özellikleriyle Smart EQ ForTwo ve Renault Twizy modeliyle rekabete girecek gibi görünüyor. Fakat 'kabinli elektrikli scooter' olarak sunulan Citroen Ami, rakiplerine göre daha yavaş kalıyor.

CITROEN AMI TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Aralık 2021'de Türkiye pazarına giren Citroen Ami, ilk etapta sadece araç kiralama ve araç paylaşımı yapan kurumsal firmalara satılacak. Mart 2022 tarihinde ise bireysel satışı başlayacak. Talebe göre, tedarik hızı da belli olacak.

Citroen Ami'nin satış sürecini diğer otomobillerden farklılaştırmak istediklerini kaydeden Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Ami'yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Ami satın alacak her müşterimize aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi bir hizmet de sunacağız" bilgisini verdi.

Alkım, talep olması halinde Ami'nin Cargo versiyonunu da Türkiye'ye getirebileceklerini bildirdi.

CITROEN AMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2 kişilik oturma kapasitesine sahip olan ve bagajı bulunmayan Citroen Ami, 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler ile satışa sunulan araç, 2.41 metre uzunluk, 1.39 metre genişlik ve 1.52 metre yüksekliğe sahip.

Ami'nin garantisi 2 yıl ve sınırsız kilometre. Aracın bataryaların da 3 yıl ve 40 bin km garantisi bulunuyor. PSA Türkiye'nin bu araca özel kasko ürünü çalışmaları ise devam ediyor.

* Çevreci bir otomobil, yüzde 100 elektrikli ve parçaları üretilirken geri dönüşümlü malzeme tercih edilmiş

* 2 kişilik bir otomobil. Arka koltuk sırası yok. 2 kişi ile şehirde özgürce gezmek için ideal

* 70 km menzili var. Bu da semtler arası seyahat için yeterli

* Önden çekişli bir otomobil

* Motor gücü düşük; 8 beygir güç üretiyor

* Düşük motor gücü ve hızlanmaya sahip; 45 km maksimum hızlanması var

* 485 kg ağırlığında olan otomobil, neredeyse bir scooter gibi

* Avrupa'da ehliyetsiz kullanılabiliyor. Türkiye'de bu konu henüz açıklığa kavuşmuş değil

​​* Vites kolu veya debriyaj yok, sürüş özellikleri yalın

CITROEN AMI MENZİLİ NE KADAR?

Tek bir şarj ile ortalama 70-75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabilen Ami, 5.5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalarını 220 Volt standart prizde 3 saat içinde tam şarj edebiliyor. Araca binen kişi sayısı, hız, yokuş gibi detaylar menzili etkiliyor.

Çıkabildiği en yüksek hız ise 45 km/s.

Tasarımı ile günümüz otomobillerinden farklılaşan araç, bu özelliğini birbirinden ters yöne açılan kapıları ile de gösteriyor. Ami'de hava yastığı ve ABS gibi güvenlik donanımları ise bulunmuyor.

Citroen Ami'nin Türkiye'de otoyollara çıkışının ve İstanbul'daki boğaz köprülerinden geçişinin yasak olduğunu belirtelim.

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