Çinliler promosyonu Türkiye’de üretecek: 10 bin kişiye iş imkanı

Çinli promosyon şirketleri Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor. Pandeminin etkisiyle Çin’deki tedarik zincirinin bozulması Türkiye’nin promosyon sektöründeki cazibesini artırdı. Dünyanın önde gelen 100 Çinli şirket yöneticisi yatırım imkanlarını yerinde görmek için Türkiye’ye geldi. Türk şirketleri ile iş birliği görüşmeleri yapan Çinliler, Türkiye’de 3 fabrika kurmaya hazırlanıyor. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Başkanı Mehmet Yücetürk, salgından sonra tedarik zincirinin kırılmasıyla Çinliler’in Türkiye’ye ilgisinin arttığını söyledi.

TERMOS, KALEM VE USB

Yücetürk, “Navlun fiyatlarının artması nedeniyle Çinliler’in Avrupa’ya gönderdiği ürün pahalı hale geldi. Bu yüzden Türkiye Çinli yatırımcılar için cazip bir ülke. Türk şirketlerle yaptıkları görüşmelerde promosyon ürünlerini Türkiye’de üretip Avrupa’ya satmak istiyorlar. Görüşmeler sonucunda PROMOTÜRK önderliğinde 3 fabrikanın Türkiye’de kurulmasına karar verildi. 2023’ün başında fabrikalar hizmete girecek” dedi. Yücetürk, fabrikaların Anadolu’daki 5’inci ve 6’ncı yatırım teşvikine sahip şehirlerde kurulacağını belirterek, “Fabrikalarda Türkiye’de üretilmeyen termos, çelik kalem, USB, powerbank gibi ürünlerin imalatı gerçekleştirilecek” diye konuştu.

‘CHINA OUT, TÜRKİYE IN’

Açılacak yeni fabrikaların istihdama da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yücetürk, “Bu bir işaret fişeği ve birçok alt sektörü de hareketlendirecek. Bu fabrikalarda en az 10 bin kişi istihdam etmeyi planlıyoruz” dedi. Onlarca sektörü direkt ilgilendiren promosyon sektörünün son yıllarda çok hızlı bir büyüme yakaladığının altını çizen Yücetürk, “Bu büyümeyle, ‘Made in China out, Made in Turkiye in olacak’. Ülkemizde üretilen ürünler tüm dünyaya satılacak” şeklinde konuştu.

2025 HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Mehmet Yücetürk’ün verdiği bilgiye göre, tekstilden mobilyaya, porselenden cama, deriden kırtasiyeye kadar birçok sektörle direkt ilişkisi bulunan promosyon sektörü 80 ülkeye ihracat yapıyor. En kaliteli ürünleri Avrupa’ya gönderdiklerini ifade eden Mehmet Yücetürk, şunları söyledi:

“Türk promosyon sektörünün geçen yılki cirosu 5 milyar dolar, ihracatı ise 300 milyon dolar. Bu yılki ciro beklentimiz 7 milyar dolar. İhracat hedefimiz ise 500 milyon dolar. 2025’te ise ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”

30 ülkeden 200 alıcı gelecek

Promosyon sektörünün en büyük fuarlarından Promosyon Show Fuarı’nın 35’incisi 28 Eylül -1 Ekim arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuara başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki 30 ülkeden 200’e yakın alım heyeti gelecek. Mehmet Yücetürk, “Fuarda 2023 yılının promosyon siparişleri verilecek” şeklinde konuştu.