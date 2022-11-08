Çimento sektöründen 9 teşebbüs Rekabet Kurulu'na savunma yaptı

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, toplantıda, Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Yazılı savunma sürecinin tamamlandığını belirten Küle, sözü, iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturmanın, Rekabet Kurulunun 1 Nisan 2021 tarihli kararı uyarınca, Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, OYAK Çimento AŞ, Votorantim Çimento San. ve Tic. AŞ, As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. AŞ, Konya Çimento Sanayi AŞ, Küpeliler Endüstri AŞ ve Çimsa Çimento San. ve Tic. AŞ hakkında, kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldığını anımsattı.

Temsilci, soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler sonucu, As Çimento ve Göltaş arasında kanun maddesini ihlal eder nitelikte rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunulduğuna ilişkin yeterli delile ulaşılamadığını söyledi. Limak, Oyak Çimento, Votorantim ve Baştaş arasında da ihlal niteliğinde bir müşteri-bölge paylaşımı yapıldığına ilişkin yeterli delil bulunmadığını vurgulayan temsilci, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kanaat ve sonucuna ulaştıklarını dile getirdi.

- Nihai karar 15 günde açıklanacak

Soruşturma heyeti temsilcisi, Baştaş, Çimsa, Göltaş, Konya Çimento ve Küpeliler firmalarına yönelik olarak ise 4054 sayılı Kanun gereğince "kartel" oluşumu dahil bazı ihlaller dolayısıyla idari para cezası uygulanması gerektiğini savundu.

Soruşturma heyeti temsilcisinin iddialarının ardından şirket temsilcileri de sözlü savunmalarını gerçekleştirdi. Temsilciler, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak, delillerini Kurula sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.