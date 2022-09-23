Çiğ süt desteği bugün hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars'ta Peynir Festivali ve Peynir Müzesi açılışında konuştu.

Bakan Kirişci süt üreticilerine yönelik şu müjdeyi verdi:

"Türkiye genelinde 255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ödemeyle birlikte 2022 yılında süt üreticilerimize ödediğimiz toplam destek tutarı 2 milyar 880 milyon lirasına ulaşmış oluyor. Buna ilave olarak bakanlığımızca Türkiye genelinde süt üreticilerine 15 Mayıs'tan 30 Eylül'e kadar litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruş olarak ödeyeceğiz."

Müjdelerin devam ettiğini anlatan Kirişci şöyle devam etti:

" 15 Mayıs-30 Haziran dönemi prim desteği de litre başına 30 kuruş olarak ekim ayı içerisinde üreticilerimize ödenecektir. Bütün bu desteklerimizle inşallah özellikle bitkisel üretimden sonra hayvansal üretimde de üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. "