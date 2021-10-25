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Çiftçiye 38,5 milyon liralık destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 bin üreticiye yüzde 50 hibeli 6 bin ton kompoze gübre, 3 bin çiftçiye de 1278 ton tohum dağıtarak tarımla hayvancılığa 38,5 milyon lira destek sağlayacak.

Ekonomi 25.10.2021, 16:47
Çiftçiye 38,5 milyon liralık destek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, destekle katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması ve tarımsal kalkınmaya destek sağlanması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın geçen günlerde açıkladığı müjde kapsamında, il genelinde 11 bin çiftçiye verilmesi planlanan 38,5 milyon lira değerindeki yüzde 50 hibeli gübre ve tohumlar, yarın üreticilere teslim edilmeye başlanacak.

Tohum ve gübre desteği sayesinde bir üretim sezonu sonunda elde edilecek ürünlerden üreticilerin 155 milyon 827 bin lira gelir artışı sağlaması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, silajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu ve çayır mera karışımları olmak üzere 16 milyon 500 bin lira değerinde 6 bin 400 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesince, geçen ilkbahar döneminde verilen yem bitkisi tohumunun kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kalan çiftçilere, talepleri üzerine sonbahar üretim sezonunda ekilmek üzere arpa, tritikale, fiğ, yem bezelyesi, süt otu ve yulaf olmak üzere 8,5 milyon lira değerinde toplam 1278 ton sertifikalı tohum desteği sağlanacak.

Yerli olarak üretilen, verimi yüksek sertifikalı tohumlar, il genelinde yaklaşık 87 bin 600 dekar araziye ekilecek. Dağıtımı yapılacak olan 1278 ton tohumdan, 21 bin 700 ton dane (arpa, tritikale, yulaf) 25 bin 425 ton kaba yem (yeşil ot) ve 76 bin 800 ton saman üretiminin gerçekleşmesi hedefleniyor.

Dağıtılacak gübreler meyve, sebze, sera ve kaba yem yetiştiriciliğinde kullanılacak. Gübreler, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla en az 5 ila 50 dekar olmak üzere 90 bin dekar, fındık, ceviz, kivi, Trabzon hurması, armut, elma, erik ve ayva gibi meyve yetiştiriciliği için ise en az 3 ila 25 dekar olmak üzere 50 bin dekar, sera yetiştiriciliği için 300 metrekare ila 5 bin metrekare olmak üzere 2 bin 400 dekar, açıkta sebze yetiştiriciliğinde de 1 ila 10 dekar olmak üzere 40 bin dekar olmak üzere, toplam 180 bin 400 dekar alanda kullanılacak.

#kocaeli
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