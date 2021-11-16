Çeyrek altından yeni rekor!
Son günlerde artış trendini sürdüren altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle çeyrek altın ise bin lirayı gördü.
Ekonomi 16.11.2021, 14:10
Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş durdurak bilmeden sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı.
Türk toplumunda en çok alınan altın türlerinden biri olan çeyrek altın bin liraya ulaştı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Ons fiyatın yüzde 1’e yakın yükselişle bin 870 dolara gelmesi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada altının gram satış fiyatı 611 liraya kadar yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çeyrek altın fiyatı tarihi zirvede
Çeyrek altın ise bin lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Yeni Şafak
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