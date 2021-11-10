Çeyrek altın öğle saatlerinde rekora koştu

Altın fiyatları dün gördüğü 573 liralık tarihi zirvenin ardından gram altın, güne 571 lira seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde yükselişe geçen altın önce 578 liraya sonra da 585 liraya kadar çıktı.

ÇEYREK ALTIN 954 LİRA

Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından 954 lira seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

Çeyrek dün son olarak 937 liradan işlem görmüştü.

Dün günü 1831 dolar seviyesinden kapatan ons altın da 1844 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 954 LİRA

Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından 954 lira seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

Çeyrek dün son olarak 937 liradan işlem görmüştü.

Dün günü 1831 dolar seviyesinden kapatan ons altın da 1844 liradan işlem görüyor.

Karar