Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından piyasalarda 565 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 925 liradan işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 566,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 565,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 925 lira, Cumhuriyet altını da 3.773 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 1,5 değer kazanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.816 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan istihdam verilerinin ardından 10 yıllık tahvil faizinin gerilediğini, altının ons fiyatının ise yükselişe geçtiğini bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı açıklamalarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, veri gündeminin ise zayıf olduğunu kaydetti.
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|20
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|16
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|15
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|15
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|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
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|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
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|11
|10
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|12
|10
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|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
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|O
|P
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|11
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|11
|23
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|11
|23
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|20
|6. M. United
|11
|17
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|11
|16
|9. Tottenham
|11
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|15
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|11
|14
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|11
|12
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|11
|11
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|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
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|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
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|27
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|23
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|20
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|18
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