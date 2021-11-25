Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son durum: 25 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 765 TL’yi görmüştü. Altın fiyatları son günlerde yatırımcısına bayram ettirirken, gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış fiyatı da anlık olarak takip edilmeye çalışılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 25 Kasım 2021 güncel altın fiyatları...

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.791,81 TL, 1.792,16 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 679,31 TL, 694,19 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 687,78 TL, 687,91 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.100,72 TL, 1.125,00 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.401,78 TL, 4.485,14 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.194,01 TL, 2.249,45 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.401,78 TL, 4.485,14 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.516,60 TL, 4.647,07 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 375,22 TL, 446,32 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 614,46 TL, 638,22 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.863,00 TL, 11.296,00 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,06 TL, 9,07 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,66 TL, 23,67 TL,

Kaynak: Akit