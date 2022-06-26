Çevre sorunları satın alma davranışlarını etkiliyor

Son yılların yükselen trendlerinden sürdürülebilirlik moda sektörünü de etkisi altına almaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik bilinci artık tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının bir parçası haline geliyor. Think with Google’da yayınlanan bir araştırmaya göre moda sektöründe Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 75’i çevre sorununun satın alma kararları üzerinde etkisi olduğunu belirtiyor.

Moda sektörünün kullandığı tüm malzemelerin yaklaşık yüzde 60’ı plastikten yapılıyor. Aynı zamanda tüm uluslararası uçuşlar ve deniz taşımacılığının toplamından daha fazla olmak üzere moda sektörünün insanlığın karbon emisyonlarının neredeyse yüzde 10’undan sorumlu. Yıllardır süregelen ve ihmal edilmiş bu sorunlara eğilemeye başlayan markalar, modayı insanlığa ve çevreye en saygılı şekilde yaratarak, mümkün olan her yerde çevresel etkiyi azaltamaya yönelik hareket etmeye çalışıyor.

Sürdürülebilir modaya ilgi 4 katına çıktı

İnsanlar sorumluluğun büyük kısmının markaların omuzlarında olduğunu düşünüyor. “Sürdürülebilir moda” trendine olan ilgi dünyada son dört yılda dört katına çıktı. Türkiye’ye gelince, sürdürülebilirlikle ilgilenen tüketici kitlesi birçok Avrupa ülkesine kıyasla Türkiye’de çok düşük bir seviyede; ancak, arttığını söyleyebiliriz.

Çevre bilinci bir tercih nedeni

Bir üründe kullanılan malzemeler Türkiye’deki tüketiciler için moda alanında en önemli konulardan biri haline geldi. Aslında çevre bilinci zaten her beş tüketiciden birinin tercih sebebini oluşturuyor. Tüketicilerin yüzde 75’i çevre sorununun satın alma kararları üzerinde etkisi olduğunu belirtiyor.

İnsanlar sürdürülebilir seçenekler için daha fazla para ödüyor

Tüketiciler, markalara denemeleri ve daha çevre dostu olmaları için bir şans veriyor. Dünyanın daha yeşil olmasına katkı sağlayacaksa daha fazla ödemeye istekli olduklarını açıkça söylüyorlar. Türkiye’de her dört tüketiciden biri sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler için en az yüzde 15 daha fazla ödemeye razı.

Pazarlamacıların yapabilecekleri: Değişimin kendisi olun

Bir mağazada sunulan bir giysi parçasının güzelliğine kapılıp onun bir geçmişi ve bir yaşam döngüsü olduğunu unutmak çok kolay. Umarız farkındalığın, daha sorumlu üretimde, satın alma kararları vermede ve gezegenimiz için iyi bir çevre oluşturmada bir etkisi olur. Sorumluluk çok büyük ve herkes kendi üzerine düşeni üstlenebilir. İşte markaların yapabilecekleri:

Şeffaf olun

Sürdürülebilirlik için ne kadar çaba harcadığınızı gösterin. Mümkünse, sürdürülebilirlik çabalarınızı yıllık olarak raporlayın ve yayınlayın. Çoğu küresel şirket artık finansal sonuçlarının yanı sıra çevresel ve çeşitlilik girişimlerini de kapsayan sürdürülebilirlik raporları yayınlıyor.

Değerlerinize bağlı kalın

Tüm sürdürülebilirlik konularına aynı anda bağlanmak zorunda değilsiniz, markanız için en önemli ve uygun olan sürdürülebilirlik alanını seçin ve bunun savunucusu olun. Örneğin Türkiye’de tüketicilerin en çok önem verdiğini belirttiği alan “Ağaçlandırma ve Ormanların Korunması” ve ikinci sırada gelen konu ise “Su Tasarrufu”

İlerlemenizi müşterilerinizle paylaşın

Mükemmel olmak zorunda değilsiniz, ancak değişim yolunda olduğunuzu belirtmeniz ve attığınız adımları paylaşmanız önemli. Gerçekleştirdiğiniz değişiklikleri paylaşmak için çeşitli platformlardan faydalanabilirsiniz; sürdürülebilirlik konusunda müşterilerinizle bağlantı kurmak için ürünlerinizi, pazarlama iletişiminizi, online ve fiziksel mağazalarınızı kullanın.

Kaynak: Marketing Türkiye