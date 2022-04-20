Cep telefonlarının ÖTV'lerine yeni düzenleme

Cep telefonlarında ÖTV matrahları yükseltildi. Yeni düzenleme ile 5 bin liranın altındaki telefonlarda fiyat yüzde 10'a yakın düşecek. 12 taksit uygulamasının kapsamı genişleyecek.

Cep telefonlarında kur artışı ve tedarik sorunlarına bağlı olarak fiyat artışlarının ardından Özel Tüketim Vergisi matrahları da yükseltildi. Fiyat artışları nedeniyle yüzde 50'lik en yüksek ÖTV diliminin piyasadaki telefonların tamamını kapsar hale gelmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Yeni düzenleme ile fiyatı 3 bin liranın altında olan telefonlarda indirim beklenirken, pazarın yüzde 60'ı 12 taksit kapsamına girdi.

ÜST SINIR 1.500 LİRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ÖTV düzenlemesine ilişkin üç ayrı karar yürürlüğe girdi. Kararla, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenlemeyle alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu. Karara göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3.000 lira arasındaki cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40, 3 bin liranın üzerindeki telefonlarda yüzde 50 olarak belirlendi.

KADEMELİ İNDİRİM

Yeni düzenlemeyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarında kademeli indirim gelecek. Mevcut uygulamada 3 bin liralık bir telefon yüzde 50 ÖTV'ye tabi olduğu için 1.500 lira vergi hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu tutar 1.200 liraya düşecek.

ÜÇ FARKLI ÖTV UYGULANIYOR

Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1.500 liraya çıkarıldı. Yüzde 40 vergi uygulanan 640-1.500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit de 3 bin liraya çıktı. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

ÖTV matrahlarındaki değişiklikle piyasada yeniden yüzde 40 ve kısmen de yüzde 25'lik dilime girecek cep telefonlarının sayısının artacağı belirtildi. Bunun sonucunda da halen 5 bin TL'ye kadar olan 12 taksit uygulamasının kapsamı da genişleyecek. Daha düşük ÖTV sınırına girilmesiyle eskiden vergi sonrası fiyatı 5 bin TL'nin biraz üzerine çıktığı için 3 taksit sınırına giren telefonlar yeniden 12 taksit kapsamına girmiş olacak. Halen 5 bin TL'lik son kullanıcı fiyatına sahip telefonların payının yüzde 60 olduğunu belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yüzde 40'lık vergi dilimine giren cep telefonlarının payının yeni düzenlemeyle yüzde 15 artmasını beklediklerini söyledi.

SARMALIK TÜTÜNDE ÖTV ARTTI

Sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu ürünlerin maktu vergi tutarında değişikliğe gidildi. Ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor. Fermente edilmiş diğer içeceklere uygulanan maktu ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle 250 cl bandında bir ürün için 4.2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

Sabah