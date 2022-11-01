ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedelini ödemeye başladı
ÇAYKUR, eylül ayında aldığı yaş çayın bedelini üreticilere ödemeye başladı.
Ekonomi 01.11.2022, 00:09
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eylül ayında alınan 128 bin 138 ton yaş çay karşılığı yaklaşık 830 milyon 383 bin liranın bugün üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Açıklamada, üreticilerin yaş çay bedellerini hesaplarından yarın çekebilecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA
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