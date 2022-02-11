Cari açık 14,9 milyar dolar
Geçen yıla ilişkin cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomi 11.02.2022, 10:07
Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|25
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Boluspor
|21
|28
|11. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|23
|31
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|23
|16
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Villarreal
|24
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Celta Vigo
|24
|31
|10. Rayo Vallecano
|22
|31
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|24
|19
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11